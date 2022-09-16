Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro показали на рендерах

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями и характеристиками флагманских смартфонов Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, которые еще не были представлены официально. Устройствам прочат 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1220:2712 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройную камеру с главным 108-Мп модулем у Xiaomi 12T и 200-Мп у Xiaomi 12T Pro, селфи-камеру разрешением 20 Мп, производительную платформу MediaTek Dimensity 8100 Ultra, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти у младшей модели и Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а также 8/12 ГБ ОЗУ у старшей, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку 120-Вт проводной зарядки Цена смартфонов составит 650 и 850 евро соответственно.