Xiaomi 12T получит HyperOS

На серверах обновлений Xiaomi была обнаружена стабильная версия фирменной программной оболочки HyperOS 1.0 для смартфона Xiaomi 12T. Как сообщает издание GSMChina, прошивку начнут распространять в ближайшие две недели для среди участников программы Mi Pilot. Отметим, что перед нами первый глобальный смартфон Xiaomi, который получит HyperOS.

Напомним, что Xiaomi 12T Pro оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата размером 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 20-Мп селфи-камерой, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1,6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), адаптивной частотой обновления 120 Гц и поддержкой Adaptive HDR, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки и стереодинамиками Harman Kardon.
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