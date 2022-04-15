Xiaomi 12X появился в российской продаже

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Xiaomi 12X, который оценен в 80 тысяч рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 86 тысяч рублей за 8/256 ГБ памяти. Бонусом предзаказа были беспроводные наушники Xiaomi Buds 3.

Напомним, что Xiaomi 12X оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.