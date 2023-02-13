Xiaomi 13 Lite 5G получит динамический остров как у iPhone 14 Pro

В сентябре прошлого года компания Apple официально представила свои новые смартфоны, у Pro-версии которых была крайне интересная особенность под названием «Динамический остров». Это софтверная надстройка в операционной системе, которая позволяет выводить определённый контент вокруг фронтальной камеры, которая буквально врезана в корпус устройства в отверстие в дисплее. Это довольно интересное решение, которое кому-то понравилось, а кому-то, безусловно, нет. При этом пользователи активно обсуждали идею о том, что китайские производители вскоре скопируют эту фишку, потому что встроить камеру в дисплей не составит большого труда, а реализовать софт вокруг этого выреза — дело времени. И теперь у нас есть новость, что это действительно реализовали.

Инсайдеры сегодня сообщили, что смартфон Xiaomi 13 Lite 5G будет первым, кто получит поддержку новейшей технологии динамического острова вокруг фронтальной камеры на платформе Android. Пока что мы даже приблизительно не можем определить, как именно будет реализована данная фишка и насколько хорошо она будет работать, да и демонстрации пока что нет даже от поставщиков секретной информации. Но это очень крутая новость, потому что если одна компания сделает такой островок, то потом и другие начнут выпускать свои варианты, а чем их будет больше, тем лучше будет каждое отдельное решение. Соответственно, ждём релиза и тогда можно будет говорить более предметно, сейчас всё это — просто слух.