Xiaomi 13 Lite появился в российской продаже

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Xiaomi 13 Lite, который был представлен меньше недели назад. Рекомендованная цена новинки составляет 41 тысячу рублей, а до 12 марта покупатели получат браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro или наушники Redmi Buds 4 Pro за 1 рубль. Сами по себе эти гаджеты продаются в России по цене в 5990 и 5790 рублей соответственно. Отметим, что пока на нашем рынке не продаются флагманы Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Напомним, что Xiaomi 13 Lite характеризуется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 14, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 8 Мп, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, подэкранным дактилоскопическим сенсором, модулем NFC, толщиной всего 7,23 мм и массой 171 грамм.