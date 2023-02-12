Xiaomi 13 Lite показали на фото

В сети появились фото смартфона и упаковки смартфона Xiaomi 13 Lite, релиз которого ожидается в конце февраля. Снимки лишь подтверждают информацию о том, что перед нами переименованный Xiaomi Civi 2.

Аппарат оснащается корпусом толщиной 7,23 мм и массой 171,8 грамма, батареей ёмкостью 4500 мАч, сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением по 32 Мп (сенсоры Samsung S5K3D2, один сверхширик), тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, стереодинамиками и модулем NFC.

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