Xiaomi 13 Lite получил сдвоенную селфи-камеру

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi 13 Lite, который оценен в Европе в 500 евро. Новинка характеризуется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 14, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 8 Мп, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, подэкранным дактилоскопическим сенсором, модулем NFC, толщиной всего 7,23 мм и массой 171 грамм.