Xiaomi 13 Lite получит сдвоенную селфи-камеру

В базе IMEI обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 13 Lite, который еще не был представлен официально. Источники утверждают, что перед нами глобальный вариант выпущенного недавно Xiaomi Civi 2.

Если это так, то смартфон оснастят корпусом толщиной 7,23 мм и массой 171,8 грамма, батареей ёмкостью 4500 мАч, сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением по 32 Мп (сенсоры Samsung S5K3D2, один сверхширик), тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, стереодинамиками и модулем NFC.
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