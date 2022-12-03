Xiaomi 13 Pro получит версию на 12/512 ГБ памяти

В сети появились подробности о флагманских смартфонах Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, оба смартфона получат одинаковые версии на 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти. Впрочем, отличие у версий все же есть. Если базовая модель получит флеш-память стандарта UFS 3.1, то Xiaomi 13 Pro сможет похвастаться памятью UFS 4.0.

Ранее стало известно, что старшая модель получит тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 с оптикой от Leica и оптической стабилизацией изображения HyperOIS, а также топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.