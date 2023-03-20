Xiaomi 13 Pro стал доступен для предзаказа в России

Компания Xiaomi дала старт приему предварительных заказов на флагманские смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в России. Бонусом предзаказа, который продлится до 30 марта, станут часы Xiaomi Watch S1 Pro. Xiaomi 13 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти в белой, зелёной или чёрной расцветках доступен за 80 тысяч рублей, а Xiaomi 13 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти в белом или чёрном цветовых вариантах за 110 тысяч рублей.

Напомним, что старшая модель оснащается 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED Е6 с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 до 120, яркостью 1200-1900 кд/кв.м, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 с оптикой Lecia и стабилизацией HyperOIS), 50 Мп (75-мм объектив на датчике S5KJN1) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4820 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-обратной беспроводной зарядок, защитой от пыли и воды (IP68), а также поддержкой Wi-Fi 6E.
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