Xiaomi 13 Ultra оказался недорогим в ремонте

Компания Xiaomi объявила цены на ремонт топового смартфона Xiaomi 13 Ultra, который недавно появился в продаже. Итак, замена дисплея по гарантии стоит 200 долларов, замена системной платы – 370 долларов, ремонт камеры – 210 долларов, а тыльной панели или батареи – всего 25 долларов. Данные цены можно назвать доступными по сравнению с прайс-листом на ремонт Huawei P60. Например, замена экрана в нем обойдётся в 335 долларов, а материнской платы – 445 долларов. Напомним, что цена самого Xiaomi 13 Ultra в Китае составляет 865 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

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