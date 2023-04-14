Xiaomi 13 Ultra показали на новом тизере

Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер, посвященный грядущему флагманскому камерофону Xiaomi 13 Ultra. На этот раз нам демонстрируют силуэт некоего устройства, напоминающего гибрид компактной цифровой камеры и смартфона. Вряд ли китайский производитель собирается выпустить смартфон в таком форм-факторе. Вероятно, речь идет о продвинутых фотовозможностях Xiaomi 13 Ultra. Либо же нас ждет соответствующий чехол с отдельной кнопкой спуска затвора. Напомним, что смартфон получит квадрокамеру с 50-Мп модулями – главным на основе дюймового сенсора Sony IMX989 и тремя вспомогательными на датчике Sony IMX858. Официальная презентация камерофона запланирована на 18 апреля.

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