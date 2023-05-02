Xiaomi 13 Ultra получит новые расцветки

Сетевые источники сообщают о том, что в прошивке MIUI обнаружились упоминания трех новых расцветок смартфона Xiaomi 13 Ultra. Речь идет о цветах Chixia Orange, Ginkgo Yellow и Starry Sky Blue. На данный момент флагман доступен в белой, черной и зеленой расцветках.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra характеризуется 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.
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