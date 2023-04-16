Xiaomi 13 Ultra получит продвинутый экран

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 13 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что флагман получит не просто лучший дисплей в истории китайских производителей экранов, но и первую панель, которая будет лучше топовых дисплеев Samsung. Отмечается, что яркость экрана в Xiaomi 13 Ultra составит 2000 кд/кв.м.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 13 Ultra оснастят квадрокамерой с одним (главным) модулем на основе дюймового сенсора Sony IMX989 и тремя модулями с крупными датчиками Sony IMX858, AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+, флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4900 мАч и поддержкой 90-Вт быстрой зарядки.