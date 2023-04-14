Xiaomi 13 Ultra получит режим быстрой съемки

Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный флагманскому камерофону Xiaomi 13 Ultra. Утверждается, что аппарат получит режим съемки со скоростью срабатывания затвора 0,8 секунды. Данный режим нужно будет активировать заранее посредством двойного нажатия на камеру. Сообщается, что данный режим стал возможным благодаря наличию в дюймовом сенсоре Sony IMX989 гиперфокальной съёмки.

По предварительным данным, Xiaomi 13 Ultra оснастят квадрокамерой с одним (главным) модулем на основе дюймового сенсора Sony IMX989 и тремя модулями с крупными датчиками Sony IMX858, AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+, флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареей ёмкостью 4900 мАч и поддержкой 90-Вт быстрой зарядки.