Xiaomi 13 Ultra получит специальную версию MIUI 15

На большой презентации компании Xiaomi в начале ноября ожидается релиз новой версии фирменной оболочки MIUI 15 и флагманских смартфонов серии Xiaomi 14. По данным ресурса Xiaomiui, на мероприятии покажут и специальную версию MIUI 15, которую получат флагманы Xiaomi 13 Ultra и Redmi K60 Pro. Первая имеет номер v15.0.0.1 UMKCNXM, а вторая v15.0.0.1 UMACNXM.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды (IP68).