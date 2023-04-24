Xiaomi 13 Ultra продается лучше ожидаемого

Руководитель Xiaomi Лу Вейбинг объявил, что продажи топового камерофона Xiaomi 13 Ultra превзошли ожидания компании. Топ-менеджер не привел конкретных цифр, однако, по данным профильного издания Mydrivers, новинку все еще сложно приобрести на главных торговых площадках Китая.

Xiaomi 13 Ultra появился в розничной китайской продаже три дня назад. Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 875 долларов, а варианты с 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти – в 945 и 1065 долларов соответственно.
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