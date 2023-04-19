Xiaomi 13 Ultra снимает гораздо лучше конкурентов

Вчера состоялся официальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, и можно смело заявить, что у Xiaomi теперь есть отличный смартфон. Гаджет оснащён первой AMOLED-панелью, которая может достигать яркости в 2 600 нит, но это не единственное преимущество этого смартфона. Во время прямой трансляции Xiaomi с гордостью продемонстрировала основную камеру устройства, и самое интересное заключается в том, что на каждом сравнительном снимке также присутствовал iPhone 14 Pro Max. Хотя официальные образцы фотографий всё ещё не вышли, на презентации примеры показали, что флагман компании Apple снимает гораздо хуже. iPhone 14 Pro Max неоспоримо является одним из лучших смартфонов по качеству камеры, и вместе с Galaxy S23 Ultra он занимает высокие позиции в этой области. Однако Xiaomi 13 Ultra готов бросить вызов обоим производителям и заслуженно занять трон — такой системы камер на самом деле нет ни у одного конкурента.

Что же такого особенного предлагает Xiaomi 13 Ultra, чего нет ни у iPhone, ни в линейке флагманов Galaxy? Например, это единственный премиальный смартфон в мире, который предлагает 1-дюймовый сенсор,плюс этот сенсор имеет переменную диафрагму, позволяющую пользователю выбрать между f/1.9 или f/4.0 — первый вариант приводит для более чёткой глубины резкости, а второй вариант обеспечивает отличную детализацию и чёткость изображения. У конкурентов такого нет и, вероятно, это сыграет важную роль в конечном итоге для тех, кто часто снимает на смартфон.