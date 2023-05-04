Xiaomi 13 Ultra вышел в трех новых расцветках

Компания Xiaomi объявила о выпуске трех новых расцветок для топового смартфона Xiaomi 13 Ultra – синей, оранжевой и желтой. Ранее аппарат был доступен в черном, белом и оливково-зеленом цветах. При этом, новые расцветки продаются лишь в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти по цене в 940 долларов.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды (IP68) и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14.

Redmi Note 12 Turbo получил срочное обновление…
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 14 для смартфона Redmi Note 12 Turbo, который был выпу…
Смартфон TCL 40 XE 5G оценен в 170 долларов …
Компания TCL в рамках выставки MWC 2023 представила недорогие смартфоны TCL 40 XE 5G и TCL 40 X 5G, котор…
Вчера Apple официально представила новый iPhone…
Вчера компания Apple действительно анонсировала новый iPhone, но речь, конечно же, не о новой модели, а о…
TECNO представила свой первый складной смартфон для России…
18 апреля в Москве прошла презентация бренда TECNO, в рамках которой был представлен их первый складной с…
Huawei P60 Art появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам флагманского камерофона Huawei P60 Art, который оценен в 13…
Motorola Razr 2023 получит увеличенный внешний дисплей…
Сегодня инсайдеры поделились с нами достаточно интересной информацией о том, что смартфон нового поколени…
Камерофон Xiaomi 13 Ultra появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт открытым продажам флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, который был представ…
Apple не нашла производителя для чипов A17 Bionic…
По информации, опубликованной известным изданием China Times, Apple планирует реализовать 3-нм технологич…
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor