Xiaomi 13 и 13 Pro появятся раньше, чем ожидалось

Недавно стало известно что четыре IMEI из китайской базы данных, присвоенных четырем номерам моделей новых смартфонов Xiaomi. Считается, что эти номера моделей представляют китайские и глобальные варианты Xiaomi 13 и 13 Pro.

Похоже, что Xiaomi уже начала разработку серии Xiaomi 13, хотя Xiaomi 12 Ultra еще не выпущен. Вот почему предполагается, что флагманские телефоны Xiaomi следующего поколения появятся раньше, чем ожидалось, предположительно где-то в ноябре. Обычный график выпуска флагманской цифровой серии Xiaomi — декабрь, поскольку компания старается быть одной из первых, кто установит новейшие и лучшие процессоры от Qualcomm. Это, в свою очередь, означает, что Qualcomm готовится к выпуску новейшего чипа Snapdragon Gen 2.