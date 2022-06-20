Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro выйдут раньше ожидаемого

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station подтвердил информацию о том, что флагманские смартфоны Xiaomi 13 выйдут раньше ожидаемого. Изначально релиза новинок ждали в декабре этого года, но разработка устройств идет с опережением графика, а потому их представят в ноябре. Утверждается, что в данный момент Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro тестируют с операционной системой Android 13.

Что до технических характеристик, смартфонам прочат топовую 4-нм платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 с трёхкластерной структурой, 2K-дисплеями, стереодинамиками, защитой от воды и пыли, а также многомодульной основной камерой, созданной в сотрудничестве с компанией Leica.
Раскрыта ​​камера iQOO Neo6 SE…
iQOO анонсировала сенсор камеры который будет установлен в iQOO Neo6 SE. Смартфон должен быть официально …
Vivo X80 будет оснащен процессором Dimensity 9000…
Сегодня стало известно, что грядущий флагман Vivo X80 будет работать на процессоре Dimensity 9000 , а не …
Xiaomi 12 Ultra показали на официальных рендерах…
На прошлой неделе инсайдеры информационного издания Digital Chat Station сообщили, что на задней панели X…
Смартфон iQOO Z6 4G получит SoC Snapdragon 680…
В сети появились подробности о смартфоне Vivo iQOO Z6 4G, который еще не был представлен официально. Итак…
В серии iPhone 14 Pro появится функция Always-on display…
В последнем докладе Apple, рассказывается о линейке iPhone 14 Pro, которая имеет функцию Always-On Displa…
Смартфоны Google Pixel 6 пользуются популярностью…
Пару месяцев назад в сети появилась информация о том, что смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro поставил…
Nokia G20 получает обновление Android 12…
Nokia G20 начала получать обновление Android 12 в сочетании с исправлением безопасности от мая 2022 года,…
Realme Narzo 50 5G и Narzo 50 Pro 5G появятся 18 мая…
Серия Realme Narzo 50 состоит из четырех смартфонов — Narzo 50i, Narzo 50A, Narzo 50 (4G) и Narzo 50A Pri…
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor