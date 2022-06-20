Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro выйдут раньше ожидаемого

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station подтвердил информацию о том, что флагманские смартфоны Xiaomi 13 выйдут раньше ожидаемого. Изначально релиза новинок ждали в декабре этого года, но разработка устройств идет с опережением графика, а потому их представят в ноябре. Утверждается, что в данный момент Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro тестируют с операционной системой Android 13.

Что до технических характеристик, смартфонам прочат топовую 4-нм платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 с трёхкластерной структурой, 2K-дисплеями, стереодинамиками, защитой от воды и пыли, а также многомодульной основной камерой, созданной в сотрудничестве с компанией Leica.