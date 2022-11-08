Xiaomi 13 показали на рендерах

Несколько дней назад в сети появилась информация о смартфоне Xiaomi 13, после чего даже появились первые рендеры устройства. Тогда, правда, инсайдеры показали только тыльную сторону смартфона, тогда как сейчас появилась информация в том числе о фронтальной стороне гаджета. Впрочем, ничего особенного сказать о смартфоне пока что нельзя — на фронтальной стороне расположен дисплей, который занимает огромную часть площади всей панели. Рамки вокруг дисплея очень тонкие, но, конечно, это рендер и как будет на самом деле пока что сказать проблематично — мы уже много раз встречали ситуации, когда смартфон на рендерах выглядел круто, а потом отправлялся в релиз и оказывалось, что рамки достаточно толстые. И в верхней части дисплея есть небольшое отверстие для фронтальной камеры.

Вокруг этого отверстия уже ходят слухи, так как производитель должен скопировать основную фишку iPhone 14 Pro с динамическим островом, но пока что это только слухи. Возможно, китайский гигант тоже представит в своей прошивке некий аналог с софтом, который будет подстраиваться к вырезу в дисплее, а может это будет просто фронтальная камера и ничего более. На тыльной стороне смартфона расположена совершенно обычная система камер, она выглядит достаточно привлекательно, но, безусловно, требует реальных тестов — по одному дизайну системы камер сказать насколько она хороша сейчас, конечно, тяжело. Будем ждать официального релиза и тогда можно будет оценить возможности флагмана.