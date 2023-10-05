Xiaomi 13 получил глобальную бета-версию Android 14

Буквально вчера состоялся выход финальной версии операционной системы Android 14, а уже сегодня компания Xiaomi объявила о релизе бета-версии фирменной оболочки MIUI 14 на её основе для смартфонов Xiaomi 12T, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Апдейт распространяется по воздуху, и пока доступен только для участников фирменной программы бета-тестирования.

Напомним, что представленный в декабре прошлого года Xiaomi 13 характеризуется тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (датчик Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм оптика) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым плоским экраном Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды (степень IP68).