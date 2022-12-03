Xiaomi 13 получит не так уж много памяти и странный дизайн корпуса

Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что выпустить флагманский гаджет более или менее известной компании без сливов и инсайдов просто невозможно — даже если сильно постараться, всё равно на каком-то из этапов производства данные сливаются в сеть. Именно это и произошло со смартфоном Xiaomi 13, который сегодня появился на свежих рендерах. Инсайдер заявляет, что именно этот дизайн будет использоваться производителем, но, конечно, мы не можем гарантировать, что так и будет — на текущий момент в сети есть сразу несколько вариантов рендеров, которые отличаются друг от друга достаточно заметно. Но этот гаджет выглядит достаточно интересно, чтобы вы могли с комфортом использовать его в повседневной жизни. Другое дело, что на деле дизайн может быть другим.

Также инсайдер поделился информацией о характеристиках устройства — он заявил, что в базовой комплектации Xiaomi 13 получит 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Это достаточно достойные характеристики для смартфона начального уровня, а Xiaomi 13, видимо, будет самым доступным из всей линейки грядущих смартфонов флагманского уровня. В топовой же комплектации пользователь получит 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти — от варианта на 1 терабайт решили отказаться, что на самом деле понятно. Очень мало кто покупает смартфоны в топовой комплектации памяти, так что нет смысла тратить на это ресурсы и возможности. Будем ждать официального анонса с подтверждением вышеуказанной информации.
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