Xiaomi 13 с камерой Leica показали на рендерах

В сети появились качественные рендеры смартфона Xiaomi 13, созданные на основе недавно утекшей фотографии. На изображениях демонстрируется лишь задняя панель, а более всего привлекает внимание квадратный блок основной камеры. Судя по надписи в правом нижнем углу, к тройной камере приложит руку компания Leica. Предполагается, что Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro не будут оснащаться дюймовым сенсором Sony IMX989, задействованным в камерофоне Xiaomi 12 Ultra. При этом, смартфонам приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и дисплеев AMOLED Samsung последнего поколения E6. Презентация флагманов ожидается в конце этого года.