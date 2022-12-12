Xiaomi 13 выглядит феноменально

В плане производительности, естественно, тоже вопросов нет — смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который легко справляется с поставленными задачами. Устройство получило самый производительный чип на рынке, так что говорить о возможностях в играх или софте просто нет смысла. При этом система камер тоже получилась крайне неплохой — тут установлены передовые датчики изображения, качественная оптика и множество других улучшений вроде плавающей линзы для изменения фокусного расстояния. Необычное решение, но пока что говорить о конечном качестве фотографий сложно без реальных примеров. В целом, смартфон выглядит достаточно достойно и его возможностей точно хватит для любых задач, особенно если вам просто нужен флагман на Android.