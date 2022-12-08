Xiaomi 13 выйдет уже 11 декабря

Ни для кого не секрет, что китайские производители смартфонов активно копируют дизайнерские решения компании Apple, так как это, конечно, очень легко. Зачем тратить внушительные средства на разработку своего дизайна, тестирование, выбор цветовой палитры и прочих деталей, если можно взять то, что уже нравится аудитории, а затем немного переделать под свои нужды? Именно так, видимо, поступили со смартфоном Xiaomi 13, который должны анонсировать уже совсем скоро, 11 декабря. Основное преимущество смартфона в том, что за свои деньги он предоставит доступ к флагманскому процессору Qualcomm, а также к камере высокого разрешения и прочим приятным преимуществам флагманского уровня. Но ожидать от гаджета уникального дизайна точно не стоит.

Дело в том, что сегодня в сеть попали достаточно качественные рендеры смартфонов линейки Xiaomi 13, которые указывают на то, что гаджетов будет несколько и все они будут представлены в цветах, которые Apple использовала в линейке iPhone 13. Почему производитель решил использовать именно эту цветовую палитру, а не цвета новых смартфонов iPhone 14 — неизвестно. Но выглядят смартфоны Xiaomi 13 достаточно привлекательно, у них приятные боковые грани, на фронтальной стороне очень тонкие рамки, плюс на тыльной стороне имеется плоская система камер, что тоже приятно. Все детали и характеристики мы узнаем совсем скоро, уже 11 декабря, а пока что придётся просто ждать и надеяться на адекватную цену данного смартфона.