Xiaomi 13T Pro готов к выходу

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма сообщает, что смартфон Xiaomi 13T Pro будет выпущен в ближайшее время. Дело в том, что аппарат засветился в базе Евразийской экономической комиссии. Напомним, что его предшественник в лице Xiaomi 12T Pro вышел в некоторых странах под наименованием Redmi K50 Extreme Edition. Вероятно, история повторится с Xiaomi 13T Pro и Redmi K60 Extreme Edition соответственно.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие дисплея с разрешением 1,5K, производительной платформы MediaTek Dimensity 9200 и поддержки 120-Вт сверхбыстрой зарядки.