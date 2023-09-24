Xiaomi 13T Pro показали на пресс-рендерах

В сети появились официальные изображения флагманских смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, официальный релиз которых состоится уже 26 сентября. Постеры демонстрируют наличие основной камеры, созданной в сотрудничестве с компанией Leica, защиты экрана, однокристальной системы MediaTek, а также синей и черной расцветок. Предполагается, что Xiaomi 13T Pro станет копией выпущенной недавно в Китае модели Redmi K60 Ultra.

Если это правда, смартфон оснастят топовой 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9200 Plus, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм2, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 2880 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX800 и комбинированной системы стабилизации, защитой от воды и пыли и воды (степень IP68), до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки.