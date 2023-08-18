Xiaomi 13T Pro показали на рендерах

Профильное издание MySmartPrice поделилось качественными изображениями смартфона Xiaomi 13T Pro, который еще не был представлен официально. Дизайн грядущей новинки скопирован у недавно выпущенного Xiaomi 13T Pro, а вот характеристики могут отличаться. Главное отличие будет заключаться в основной камере. Если Redmi K60 Ultra полагается на сдвоенную основную камеру с главным модулем на базе датчика IMX800 и 2-Мп дополнительным модулем, то Xiaomi 13T Pro получит главный модуль на основе 50-Мп сенсора Sony IMX707, сверхшириком на 13 Мп и «телевиком» на 50 Мп. Остальные характеристики могут остаться без изменений.