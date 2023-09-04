Xiaomi 13T Pro получит защиту от воды

Авторитетный информатор Парас Гуглани опубликовал подробные характеристики смартфона Xiaomi 13T Pro, официальный релиз которого ожидается в середине сентября. Итак, устройству приписывают наличие топовой 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200+, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, расцветки Classic Black со стеклянной тыльной панелью и Light Blue с «кожаным» задником, OLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и поддержкой HDR 10+, тройной основной камеры с модулями 50 Мп (датчик Sony IMX707 и OIS), 13 Мп (сенсор Omnivision OV138) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеры разрешением 20 Мп (датчик Sony IMX596), защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой 120-Вт зарядки.

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