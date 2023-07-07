Xiaomi 13T Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 13T Pro, который еще не был представлен официально. Самое главное, что тестовый пакет подтвердил наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200+. Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти, но будет версия и с 16 ГБ ОЗУ. По данным источника, цена этого смартфона составит немалые 900 долларов.

По предварительным данным, Xiaomi 13T Pro также оснастят поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, основной камерой, созданной в партнерстве с Leica, и батареей ёмкостью 5000 мАч.