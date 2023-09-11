Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro показали на рендерах

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения и подробности о смартфонах Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, официальный релиз которых запланирован на 26 сентября.

По данным источника, Xiaomi 13T оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 Ultra, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и объективами Leica, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Старшая модель отличается топовой платформой MediaTek Dimensity 9200+ и 120-Вт зарядкой. Если информация, полученная от одного из европейских ритейлеров верна, то Xiaomi 13T с 256 ГБ флэш-памяти будет стоить 700 евро. Это на 50 евро дороже, чем Xiaomi 12T на момент старта продаж.