Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro уже вышли в России

Компания diHouse объявила о начале российских продаж представленных вчера флагманских смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Базовая модель оценена в 48 и 55 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Xiaomi 13T Pro стоит 80, 85 и 93 тысячи рублей за варианты с 12/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16/1 ТБ памяти. Покупатели получат гарантию на 24 месяца, бесплатную замену дисплея в течение 6 месяцев с момента покупки и один бесплатный негарантийный ремонт в течение года с момента покупки.

Напомним, что смартфоны оснастили платформами MediaTek Dimensity 9200+ и Dimensity 8200-Ultra, 6,67-дюймовыми CrystalRes AMOLED-экранами с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 2600 кд/м2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт и 120-Вт проводной зарядок соответственно, тыльной камерой Leica модулями на 50 Мп (сенсора на 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (телефотомодуль) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 20 Мп, ОЗУ LPDDR5X, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos Audio, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.
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