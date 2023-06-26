Xiaomi 13T получит 144-Гц AMOLED-экран

Сетевые источники раскрыли характеристики и цены на смартфоны Xiaomi 13T и 13T Pro, которые еще не были представлены официально. Базовую модель оснастят AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, основной камерой с оптикой Leica, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки. Xiaomi 13T будет отличаться как минимум 120-Вт зарядкой. Цена Xiaomi 13T с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти в Великобритании составит 600 фунтов стерлингов (примерно 760 долларов), а Xiaomi 13T Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти – 800 фунтов стерлингов (1015 долларов). Официальная презентация ожидается 1 сентября этого года.