Xiaomi 13T провалил тест DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования камеры смартфона Xiaomi 13T, который оценен в 650 евро за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Аппарат набрал 123 итоговых балла, расположившись на 60 месте в рейтинге. Эксперты отметили проблемы с передачей скинтона, виньетирование в сценах с контровым светом и проблемы с цветопередачей.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,67-дюймовым CrystalRes AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 144 Гц и яркостью 2600 кд/м2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, основной камерой Leica модулями на 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (телефотомодуль) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, ОЗУ LPDDR5X, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos Audio, а также защитой от влаги и пыли (степень IP68).
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