Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition выпустят 5 декабря

В конце октябре компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 14, которые уже появились в китайской продаже. Однако специальная версия Xiaomi 14 Pro под названием Titanium Special Edition до сих пор недоступна для покупки. Сегодня китайский производитель объявил, что новинка появится в продаже ограниченным тиражом уже 5 декабря. Смартфон с рамкой из титана будет доступен в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти по цене в 920 долларов.

Аппарат также характеризуется 6,73 дюймовым изогнутым с обеих сторон OLED-экраном с разрешением 2K, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/кв.м, фирменной прошивкой HyperOS, 4-нм флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", оптика Leica Summilux с переменной диафрагмой до F/1,4 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.