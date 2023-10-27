Xiaomi 14 Pro его комплект поставки показали на фото

Профильное издание Mydrivers поделилось качественными фотографиями флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro и его комплекта поставки. Отдельно стоит отметить, что панели устройства одинаково изогнуты с четырёх сторон. Радиус кривизны составляет 3,5 мм. Производитель уверяет, что смартфоном будет комфортно пользоваться любителям изогнутых дисплеев и тем, кто предпочитает плоские экраны. Передняя и тыльная панели устройства защищены стеклом Xiaomi Dragon Crystal. Рамки экрана по бокам и сверху составляют 1,8 мм. Xiaomi 14 Pro выйдет в Китае в черной, белой и синей расцветках по цене в 680 и 820 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.