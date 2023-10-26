Xiaomi 14 Pro оценен в 680 долларов

Вслед за Xiaomi 14 компания Xiaomi представила Pro-версию флагмана, которая обойдется на китайском рынке в 680 и 820 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,73 дюймовым изогнутым с обеих сторон OLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/кв.м, предустановленной программной оболочкой Xiaomi HyperOS, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", оптика Leica Summilux с переменной диафрагмой до F/1,4 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), аккумулятором ёмкостью 4860 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли согласно степени OP68.
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