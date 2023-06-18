Xiaomi 14 Pro показали на рендере

Известный правдивыми утечками по Xiaomi 13 Ultra инсайдер SPinfoJP опубликовал изображения еще не представленного официально смартфона Xiaomi 14 Pro. Судя по рендерам, новинка почти не будет отличаться от Xiaomi 13 Pro – лишь блок камер окажется чуть больше, а грани дисплея будут более плоскими.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650), выход которого ожидается в конце осени, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт или 120 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.