Xiaomi 14 Pro показали на рендере

Известный правдивыми утечками по Xiaomi 13 Ultra инсайдер SPinfoJP опубликовал изображения еще не представленного официально смартфона Xiaomi 14 Pro. Судя по рендерам, новинка почти не будет отличаться от Xiaomi 13 Pro – лишь блок камер окажется чуть больше, а грани дисплея будут более плоскими.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650), выход которого ожидается в конце осени, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт или 120 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.
Защищенный смартфон Nokia XR21 оценен в 565 евро…
Компания HMD Global пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Nokia XR21, которая пришла на см…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой…
Одной из ключевых особенностей изучаемого сегодня смартфона vivo 27 стала фронтальная камера с фирменным …
Samsung Galaxy Z Flip 5 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2…
Известный своей осведомленностью инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о складном смартфоне Samsung…
Samsung Galaxy S24 Ultra сохранит 200-Мп камеру …
Известный правдивыми утечками инсайдер Йошег Брар поделился подробностями о топовом смартфоне Samsung Gal…
Poco F5 Pro оценили в 430 долларов …
Компания Xiaomi объявила цены на представленный вчера смартфон Poco F5 Pro, который основан на мощном 4-н…
Инсайдер опроверг слухи о чипе в Galaxy S24…
Вчера сразу несколько крупных инсайдеров сообщили, что компания Samsung существенно пересмотрела свои при…
Раскладушка Vivo X Flip полностью рассекречена …
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о смартфоне-раскладушке Vivo X Flip, который б…
Vivo V29 Lite 5G показали на пресс-рендерах …
В сети появились качественные изображения смартфона Vivo V29 Lite 5G, который еще не был представлен офиц…
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor