Xiaomi 14 Pro получит 120-Гц 2K-экран

В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 14, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран Micro Quad Curved C8 с разрешением 2K, динамически изменяемой кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, ультратонкими рамками толщиной 1 мм, максимальной яркостью 3000 нит, а также поддержкой HDR 10+, Full Link Dolby Vision и Pro Color Tuning.

Устройству также приписывают наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 4860 мАч и поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки.