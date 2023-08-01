Xiaomi 14 Pro получит титановый корпус

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 14 Pro, релиз которого ожидается в конце этого года. По данным источника, аппарат получит титановый корпус. Ранее появились аналогичные сведения о iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra. Вероятно, Xiaomi 14 Pro станет первым Android-смартфоном на рынке с титановым корпусом, ведь релиз флагмана Samsung ожидается в начале следующего года. Впрочем, как и в предыдущих слухах, источник не уточняет, будет ли выполнен из титана весь корпус или только рамка.