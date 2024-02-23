Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition оценили в 1125 долларов

Помимо обычного Xiaomi 14 Ultra, вчера был представлен смартфон Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition. От первого его отличает титановая рамка корпуса и наличие только одной конфигурации – 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. За новинку просят 1225 долларов, что на 140 долларов больше аналогичной версии базовой модели. Продажи Titanium Special Edition стартуют в Китае 12 марта.

Напомним, что смартфон оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом с рамкой из высокопрочного алюминия, модемом для сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модулем NFC и предустановленной ОС Hyper OS на основе Android 14.