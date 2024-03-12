Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition, который отличается от стандартной версии титановой рамкой корпуса. Новинка оценена в 1225 долларов за единственный вариант с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, что в оснащение смартфона вошел 6,73-дюймовый OLED-экран с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основная камера Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камера разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), поддержка 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.
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