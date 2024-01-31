Xiaomi 14 Ultra будет дороже Xiaomi 13 Ultra

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 14 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинка окажется почти полностью переработанным устройством, если сравнивать её с предшественником. Речь идет о новой камере Leica с уникальными возможностями, новыми отделками корпуса, а также улучшениями всех ключевых параметров. По подсчетам источника, смартфон окажется дороже примерно на 100 долларов относительно Xiaomi 13 Ultra, за который на старте продаж в Китае просили от 875 долларов.

Последний, кстати, оснащается 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68.