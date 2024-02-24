Xiaomi 14 Ultra мгновенно стал хитом продаж

Компания Xiaomi в лице одного из руководителей Ван Сяояня отчиталась об успехах только что представленного флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra. Утверждается, что спрос в рамках стартовавшего предзаказа превысил предложение. По традиции, цифры производитель не раскрыл. Напомним, что старт розничных китайских продаж Xiaomi 14 Ultra намечен на март. В Поднебесной за смартфон просят 905, 975 и 1085 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Цена новинки по сравнению с предыдущим поколением выросла на 70 долларов. Впрочем, характеристики тоже были значительно улучшены.