Xiaomi 14 Ultra оценили в 150 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры открыли прием предзаказов на флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra, который вышел в Китае в конце февраля. В М.Видео-Эльдорадо» новинку оценили в 150 тысяч рублей, но при заказе до 4 апреля каждый покупатель получит комплект с фоточехлом и часами Xiaomi Watch 2. Если покупать его отдельно, он обойдется в 50 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также корпусом с рамкой из высокопрочного алюминия.