Xiaomi 14 Ultra появился на неофициальных рендерах

Если верить информации зарубежных изданий, смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен официально 25 февраля, и, естественно, вокруг устройства ходит огромное количество различных слухов, которые указывают на его приличные возможности в области фотографии. Проблема только в том, что сейчас это всё только домыслы, но, с другой стороны, в сети появились фотографии смартфона, которые частично подтверждают эти слухи. Начать стоит с обсуждения островка камеры — это один из самых больших островов, которые мы видели в смартфонах за последнее время, и он действительно огромен даже по меркам современного рынка. Особенно стоит уделить внимание золотой отделке вокруг островка камер в чёрной версии, так как выглядит такое решение достаточно привлекательно

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что смартфон Xiaomi 14 Ultra получил кожаную тыльную панель, которая выглядит крайне привлекательно и будет приятно ощущаться в руках. Да и информация инсайдеров о смартфоне Xiaomi 14 Ultra указывает на то, что это будет полноценный флагман — он получит датчик изображения размером с 1 дюйм, процессор Snapdragon 8 Gen 3, великолепный дисплей и множество других приятных бонусов. На это обязательно стоит обратить внимание, особенно учитывая тот факт, что компания делает относительно доступные смартфоны на протяжении многих лет, пока конкуренты продают свои флагманы за тысячу и более долларов. Возможно, этот смартфон тоже будет достаточно доступным.
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