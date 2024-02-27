Xiaomi 14 Ultra появился в открытой продаже

Компания Xiaomi выпустила открытую продажу на территории Китая флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra. Аппарат доступен по цене в 905, 975 и 1085 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Ранее представители компании заявили, что во время приема предзаказов спрос на эту новинку превысил предложение, а потому открытые продажи могут в любой момент прекратиться в ожидании более крупной партии.

Напомним, что Xiaomi 14 Ultra оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, корпусом с рамкой из высокопрочного алюминия, модемом для сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модулем NFC и предустановленной ОС Hyper OS на основе Android 14.