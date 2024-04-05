Xiaomi 14 Ultra появился в российской продаже

Российские ритейлеры дала старт открытым продажам флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, который вышел в Китае чуть больше месяца назад. В России за новинку просят 150 тысяч рублей, но до 30 апреля каждый покупатель получит в подарок фотокомплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit и часы Xiaomi Watch 2. Отдельно такой набор обошелся бы в 50 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также корпусом с рамкой из высокопрочного алюминия.
Представлен смартфон Meizu 21 Pro …
Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 21 Pro, которая появится в кита…
Redmi K70 Ultra получит аккумулятор на 5500 мАч …
Китайский информатор Wisdom Pikachu раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне Redmi K70 Ultra, ко…
Samsung Galaxy M13 5G обновили до One UI 6 на Android 14…
Компания Samsung выпустила программную оболочку One UI 6 на основе операционной системы ОС Android 14 для…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s…
В течение месяца эксплуатировали смартфон vivo Y27s, представленный в конце прошлого года, и сегодня гото…
iOS 18 будет делать упор на ИИ-технологиях…
Буквально вчера вечером компания Apple официально объявила дату своего следующего крупного мероприятия — …
Так снимает камера в OnePlus Ace 3V. Фото …
Компания OnePlus опубликовала фотографии с основной камеры смартфона OnePlus Ace 3V, официальный релиз ко…
Селфи-камера Vivo X100 Pro теперь снимает в 4K…
Компания Vivo выпустила обновление для флагманского смартфона Vivo X100 Pro, которое в числе прочего улуч…
Realme 12 Pro+ получит версию от Rolex…
Компания Realme объявила, что смартфон Realme 12 Pro+ выйдет в специальной версии, созданной в партнерств…
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor